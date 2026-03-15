Saronnese

GERENZANO – Un piccolo scrigno rinascimentale con affreschi del Cinquecento e una pala d’altare di grande valore artistico. È la chiesa di San Giacomo, che sabato 21 e domenica 22 marzo apre eccezionalmente al pubblico in occasione della trentaquattresima edizione delle Giornate FAI di Primavera.

L’edificio custodisce un ciclo di affreschi dei primi decenni del XVI secolo attribuiti alla cerchia di Bernardino Luini e Marco d’Oggiono, oltre a una pala d’altare di Giovanni Agostino da Lodi. Un patrimonio artistico che rende questa piccola chiesa di campagna uno dei luoghi più sorprendenti del territorio.

Le visite consentiranno di scoprire un edificio rimasto quasi invariato nelle forme cinquecentesche. L’interno è a navata unica e culmina nella zona absidale, delimitata da un arco trionfale tipico dell’architettura lombarda del tempo. Proprio qui si trova il ciclo di affreschi che racconta il linguaggio artistico del Rinascimento lombardo, mentre lungo le pareti sono presenti ulteriori elementi decorativi.

Le origini della chiesa restano in parte incerte. Una testimonianza documenta la sua edificazione nel 1512 per volontà del possidente Giacomo Fagnani, anche se alcuni studiosi ipotizzano che si sia trattato della ristrutturazione di una struttura più antica, forse trecentesca. L’edificio sorge in un’area ricca di risorgive e fontanili, nei pressi dell’antica Giranzanum, il borgo medievale sviluppatosi lungo la strada che collegava Milano a Lugano. Oggi la zona è inserita nel Parco dei Mughetti.

La chiesa sarà visitabile grazie ai volontari del Fai. Si tratta di un luogo solitamente aperto solo in occasione di alcune ricorrenze religiose, e proprio per questo rappresenta una delle tappe più particolari delle Giornate Fai.

Sabato 21 marzo le visite delle 17 e delle 17,30 saranno seguite da un momento conviviale con brindisi organizzato da Margot Ricevimenti. A seguire, alle 18, la chiesa ospiterà il concerto di chitarre classiche “Sei corde in concerto”, eseguito dagli studenti del liceo musicale “Bausch” di Busto Arsizio.

Le Giornate Fai sono anche un evento di raccolta fondi. La partecipazione alle visite avviene con una donazione libera che contribuisce a sostenere le attività della fondazione per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. In caso di grande affluenza l’ingresso potrebbe non essere garantito; i possessori della tessera FAI, o chi decide di iscriversi direttamente sul posto, hanno accesso prioritario.

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