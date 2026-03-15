Città

SARONNO – Si apre oggi, domenica 15 marzo, il quinto festival della poesia Giorni diVersi della città di Saronno. Quest’anno il filo conduttore sarà il tema della metamorfosi, intesa come cambiamento e trasformazione. La rassegna, in programma fino al 22 marzo, guarda sia al mutare del mondo esterno sia alla dimensione della crescita interiore, nella convinzione che la poesia possa offrire uno strumento capace di dare voce alle emozioni e di accompagnare i processi di trasformazione personale.

La giornata inaugurale si articolerà in tre appuntamenti distribuiti tra mattina, pomeriggio e sera, in diversi luoghi della città.

Il primo incontro è fissato alle 11 a Villa Gianetti, in via Roma 20. In collaborazione con la Casa della Poesia di Milano, Maurizio Cucchi presenterà Il brusio di Tiziano Rossi, volume vincitore del Premio Strega Poesia 2025 pubblicato da Einaudi. L’introduzione sarà affidata a Gianfranco Morelli.

Il secondo appuntamento si terrà alle 16 nella chiesa di San Francesco, a Saronno. In collaborazione con la Comunità Pastorale di Saronno e con Il Circolo della Bussola, Davide Rondoni presenterà Il Cantico delle creature, indicato come il più antico testo poetico della letteratura italiana. L’incontro sarà introdotto da Massimo Tallarini e vedrà anche la partecipazione del Coro della Comunità Pastorale.

La giornata si concluderà alle 21 all’auditorium Aldo Moro, in viale Santuario 15, con una competizione poetica in forma di poetry slam. La serata sarà condotta da Giacomo Ranco e proporrà una sfida di poesia tra autori partecipanti.

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