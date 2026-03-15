I più letti di ieri: I più letti di ieri: funerale di monsignoer Centemeri, contro la puzza appelli online e il nuovo commissariato nelle Groane
15 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, sabato 14 marzo, grande attenzione per l’ultimo saluto a don Angelo Centemeri con il funerale seguito anche in diretta. Spazio poi al dibattito cittadino con una lettera critica alla sindaca, alle segnalazioni dei residenti per i cattivi odori tra Saronno sud e Caronno e agli aggiornamenti sul progetto del nuovo commissariato di polizia nelle Groane.
Grande partecipazione per l’ultimo saluto all’ex prevosto don Angelo Centemeri: il funerale è stato celebrato in Prepositurale.
Fa discutere la riflessione di un cittadino che, con una lettera aperta, critica il dialogo con l’amministrazione comunale sostenendo che la porta della sindaca forse è aperta, ma le orecchie restano chiuse.
Saronno, amara riflessione di un cittadino: “Non so se la porta della sindaca è aperta ma certo le orecchie sono chiuse”
Continua la mobilitazione dei residenti per i cattivi odori avvertiti tra Saronno sud e Caronno: cittadini al lavoro anche online per organizzare un nuovo comitato.
Puzza tra Saronno sud e Caronno, residenti al lavoro, anche online, per il nascente comitato
Si torna a parlare del progetto del commissariato di polizia nelle Groane: un approfondimento riepiloga la proposta, i tempi previsti e i prossimi passaggi istituzionali.
Commissariato di polizia nelle Groane, tutto quello che c’è da sapere: proposta, tempi e prossimi passaggi
Il tema è stato al centro anche di un incontro tra il sottosegretario e i sindaci del territorio: tra le possibili sedi per il nuovo presidio di polizia si candida anche cogliate.
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