Limbiate

LIMBIATE – Una sala piena e una forte partecipazione della comunità per un messaggio condiviso: la violenza sulle donne è un tema che non può essere ignorato. Si è svolto l’altro giorno a Villa Mella l’evento, incontro e mostra fotografica, “Voglio essere l’ultima. Dedicata a Chiara Balistreri”, iniziativa organizzata dal Siulp Monza e Brianza con il patrocinio del Comune di Limbiate. L’evento ha registrato una presenza numerosa di cittadini insieme a rappresentanti delle istituzioni, autorità civili e forze dell’ordine, a conferma di quanto il tema della violenza di genere sia sentito e condiviso dalla comunità.

Attraverso immagini, testimonianze e momenti di confronto, la mostra ha proposto un’occasione di riflessione collettiva su una delle questioni sociali più urgenti. L’iniziativa ha voluto contribuire a mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che richiede consapevolezza, prevenzione e impegno da parte di tutta la società. L’Amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno a iniziative di sensibilizzazione come questa, sottolineando l’importanza di promuovere la cultura del rispetto e della consapevolezza per contrastare la violenza di genere.

Un ringraziamento è stato infine rivolto agli organizzatori e a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa, contribuendo a rendere l’appuntamento un momento significativo di confronto per la città.

(foto: un momento dell’appuntamento)

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