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SARONNO – Domenica 15 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge nelle prime ore. Nel corso della giornata sono attesi circa 8 millimetri di precipitazioni, con fenomeni destinati ad attenuarsi progressivamente verso sera quando sono previste le prime schiarite.

Le temperature a Saronno si manterranno piuttosto fresche per il periodo: la minima registrata sarà di 4°C mentre la massima raggiungerà i 14°C. I venti soffieranno tesi da Nord durante la mattinata, per poi risultare moderati nel pomeriggio con provenienza da Nord-Nordovest. È inoltre segnalata un’allerta meteo per pioggia, legata alle precipitazioni previste nella prima parte della giornata.

Il miglioramento sarà più evidente tra il tardo pomeriggio e la serata, quando le piogge tenderanno a esaurirsi lasciando spazio a schiarite progressivamente più ampie. La giornata sarà quindi divisa tra una fase iniziale instabile e una seconda parte più asciutta.

Secondo le previsioni di 3B meteo, la situazione meteorologica in Lombardia risente ancora della circolazione depressionaria che ha portato piogge diffuse nella prima parte della giornata. Sulle basse pianure occidentali i cieli risultano molto nuvolosi o coperti con piogge e locali rovesci anche temporaleschi al mattino, in attenuazione dal pomeriggio con schiarite serali. Condizioni simili sulle pedemontane e sulle alte pianure, mentre sulle Orobie le precipitazioni inizialmente nevose tendono a trasformarsi in pioggia nel corso del pomeriggio. Anche sulle Alpi Retiche persistono nubi diffuse con deboli piogge, ma con fenomeni in graduale esaurimento verso sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo. 🌧️🌥️🌬️

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