Comasco

MOZZATE – Oggi, domenica 15 marzo, alle 10 viene inaugurata a Villa Scalabrino (foto) la mostra di pittura “Simbolica” dell’artista Katia Cona Vitello, un’esposizione dedicata al tema “Tra archetipi e trasformazioni del femminile”. L’iniziativa è promossa dalla Città di Mozzate e curata da Ambrogio Chiari. La mostra resterà visitabile fino a domenica 22 marzo negli spazi di Villa Scalabrino, in via Carducci 6.

Il progetto espositivo propone un percorso artistico che, attraverso la pittura simbolica, racconta temi come l’accoglienza, l’empatia e il legame con gli archetipi della fertilità. Al centro della riflessione c’è anche la metafora del fiore di loto, utilizzata dall’artista per rappresentare la resilienza e la capacità di restare integri e fiorire anche nelle difficoltà, in un percorso che esplora le molte sfaccettature dell’identità femminile.

L’esposizione sarà visitabile dal 15 al 22 marzo con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30; sabato e domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 18.

L’inaugurazione è in programma domenica 15 marzo alle 10 a Villa Scalabrino, con apertura ufficiale della mostra.

15032026