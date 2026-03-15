Calcio

SARONNO – Condizioni meteo incerte oggi per il turno domenicale del calcio dilettantistico. Riflettori puntati sulle sfide in zona playoff per Fbc Saronno e Caronnese; nelle categorie minori spicca il derby Amor sportiva-Dal Pozzo. Si gioca alle 14.30.

Decima giornata di ritorno in serie D, ferma la Varesina per la concomitanza col torneo di Viareggio (le squadre che hanno giocatori che partecipano alla manifestazione giovanile hanno diritto di posticipare i propri impegni, e la Varesina schiera il portiere Maddalon nella Rappresentativa di serie D).

In Eccellenza, 12′ giornata di ritorno, Ardor Lazzate-Sedriano (alle 15) con arbitro Giorgio Foppoli di Lovere (assistenti Francesco Andrea Martucci di Busto Arsizio e Pietro Rubino di Cinisello Balsamo), Caronnese-Rhodense con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo (Giuseppe Amato di Busto Arsizio e Dante Calabrese di Busto Arsizio) e Fbc Saronno-Vergiatese con arbitro Matteo Padrin di Busto Arsizio (Cristian Guida di Pavia e Robert Ionut Torcea di Lodi).

In Promozione, 10′ turno di ritorno, nel girone B Pontelambrese-Rovellasca 1910 con arbitro Ivan Nico Gabriele di Bergamo (Andrea Brasca di Seregno e Alessandro Gianni di Como); nel girone C Canegrate-Universal Solaro con arbitro Manuel Bici di Gallarate (Michele Dumitroae di Gallarate e Mattia Brigo di Gallarate), Ceriano Laghetto-Sc United con arbitro Nicolò Panaino di Busto Arsizio (Leonardo Genovese di Cinisello Balsamo e Matteo Ferreira Vilela Cid di Busto Arsizio) e Verbano-Aurora con arbitro Chiara Carrara di Bergamo (Paolo Golzi di Seregno e Dario Chimenti di Milano).

In Prima categoria, 10′ turno di ritorno, nel girone A Cassina Rizzardi-Tradate Abbiate con arbitro Andrea Mottadella di Gallarate; nel girone B Rondò Dinamo-Gerenzanese con arbitro Tommaso Caflish di Como.

In Seconda categoria, 10′ di ritorno, nel girone R il derby Amor sportiva-Dal Pozzo con arbitro Giorgio Albano di Legnano e Victor Rho-Pro Juventute con arbitro Salvatore Ricciardelli di Legnano; nel girone S Aurora Desio-Cogliatese con arbitro Gennaro Merenda di Monza e Cgds Misinto-Osal Novate con arbitro Tobias Villarà di Monza.

In Terza categoria Pregnanese-Airoldi Origgio con arbitro Erind Alimani di Legnano e Mascagni-Equipe Garibaldi con arbitro Daniel Di Vrusa di Saronno.

(foto archivio: Amor sportiva in arancio, in azione di gioco)

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