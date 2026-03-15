Rovello Porro, tanta solidarietà per l’Ucraina con la raccolta alimentare di Ave
15 Marzo 2026
ROVELLO PORRO – Tanta solidarietà dimostrata dai rovellesi con la raccolta di generi alimentari promossa dall’Ave, associazione guidata dalla nuova presidente Anna Nosenzio. L’iniziativa, organizzata domenica, era destinata a raccogliere alimenti a lunga conservazione da inviare alle popolazioni ucraine colpite dalla guerra.
Il materiale raccolto è stato depositato nell’area esterna del cimitero, punto individuato per il conferimento dei beni donati dai cittadini. La partecipazione della comunità rovellese ha consentito di raggiungere un risultato significativo, con un quantitativo di prodotti tale da permettere anche un’integrazione ulteriore attraverso un piccolo acquisto aggiuntivo sostenuto dall’associazione.
I beni saranno ora affidati a Sos Emergenza Ucraina, realtà presieduta da Franco Cappelletti, che si occuperà della consegna verso le aree interessate dal conflitto.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09