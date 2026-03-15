Cronaca

SARONNO – Escono a pranzo e al ritorno trovano la casa svaligiata. È successo a una coppia di pensionati saronnesi che abita in via Bergamo, vittima di un furto avvenuto in pieno giorno nel loro appartamento.

Il colpo è avvenuto mercoledì tra le 14 e le 16. I proprietari erano usciti di casa verso le 12,40 per andare a pranzo fuori e sono rientrati intorno alle 17. La porta blindata era regolarmente chiusa, anche con la doppia mandata, e per questo inizialmente non si sono accorti di nulla. Solo entrando nell’abitazione hanno iniziato a notare che qualcosa non tornava: alcuni quadri spostati, cassetti aperti e oggetti fuori posto.

Un intervento rapido e preciso: l’appartamento non è stato messo a soqquadro e la porta è stata richiusa prima di andarsene.

Il bottino comprende gioielli, oro e orologi per un valore stimato intorno ai 30 mila euro. Tra gli oggetti rubati anche diversi ricordi di famiglia, come i gioielli del venticinquesimo anniversario di matrimonio.

La vittima ha raccontato l’accaduto anche sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se” per mettere in guardia i cittadini: “Attenzione. Girano dei ladri specializzati. Mercoledì tra le 14 e le 16 in via Bergamo mentre eravamo a pranzo fuori ci hanno svaligiato la casa entrando dalla porta blindata. Senza fare rumore, senza mettere disordine. Hanno portato via tutto l’oro e l’argento. Nessuno ha visto o sentito nulla in un condominio di 28 appartamenti. Fate attenzione”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09