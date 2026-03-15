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TRADATE – Nuovo appuntamento con il festival letterario “Mulini letterari”. Giovedì 19 marzo alle 20.45 la biblioteca Frera di Tradate ospiterà l’incontro con la scrittrice Lorenza Gentile.

La serata si terrà nella sede della biblioteca Frera di via Zara 37 e sarà dedicata alla presentazione del libro “La volta giusta”, pubblicato da Feltrinelli. L’autrice dialogherà con il pubblico in un incontro condotto da Patrizia Argenzano. L’evento è organizzato nell’ambito del festival “Mulini letterari” ed è realizzato in collaborazione con la libreria Biblos di Gallarate. Nel corso della serata sarà possibile acquistare il volume e farlo autografare dall’autrice.

L’iniziativa è promossa dal Sistema bibliotecario Valli dei Mulini insieme alla Città di Tradate. Per informazioni è possibile contattare la biblioteca Frera all’indirizzo email [email protected].

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(foto archivio: precedente evento alla Frera)

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