SARONNO – Un volto, una storia e uno scatto per raccontare la città. Torna “Fotografa un saronnese”, il festival fotografico dedicato alla comunità locale promosso da Proloco Saronno insieme al team Fus. Dopo il buon riscontro della prima edizione, il progetto riparte con una nuova chiamata alla partecipazione rivolta a tutti gli appassionati di fotografia.

È ufficialmente aperta la prima fase dell’iniziativa: fotografi professionisti, fotoamatori e semplici cittadini possono inviare i propri scatti per partecipare alla seconda edizione del festival. L’obiettivo resta lo stesso: raccontare Saronno attraverso i volti di chi la vive ogni giorno, costruendo un racconto collettivo fatto di persone, storie e legami con il territorio.

Il progetto invita a scegliere un “saronnese” e a realizzarne un ritratto fotografico. Può trattarsi di una persona nata in città, di chi lavora o svolge attività sociali sul territorio, ma anche di chi contribuisce in modo silenzioso alla vita quotidiana della comunità. Non è necessario essere fotografi esperti: anche uno smartphone può diventare lo strumento per catturare un volto e la storia che rappresenta.

Per partecipare basta individuare la persona da raccontare, realizzare il ritratto fotografico e caricare l’immagine accompagnata da una breve descrizione attraverso il sito ufficiale del festival entro lunedì 14 aprile. Tutte le informazioni, il regolamento e la procedura di caricamento sono disponibili online all’indirizzo www.fotografaunsaronnese.it.

Ogni fotografia diventa così parte di un mosaico collettivo che racconta la città attraverso i suoi protagonisti: commercianti storici, volontari, professionisti, giovani, artisti o semplici cittadini. L’obiettivo del festival è proprio questo: dare un volto alla città e valorizzare il legame tra la comunità e le persone che la rendono viva ogni giorno.

Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa rilancia quindi con una nuova raccolta di ritratti che punta ancora una volta a raccontare Saronno attraverso le sue storie e i suoi volti. Ora la parola passa ai fotografi, chiamati a fermare in uno scatto l’identità della città.

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