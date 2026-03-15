Cronaca

VARESE – Una serata e nottata segnata dal forte maltempo fra sabato e domenica in tutta la provincia di Varese, con pioggia intensa nella zona del Saronnese e del Tradatese e nevicate abbondanti nell’area a nord del capoluogo. In questo contesto si è verificato anche un incidente stradale in Valganna.

L’allarme è scattato alle 23.15 lungo la statale 233, dove due autovetture si sono scontrate. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno collaborato con il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Nell’incidente sono rimasti coinvolti sei giovani. Quattro di loro sono stati trasportati in ospedale in codice verde, mentre gli operatori hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

L’episodio è avvenuto mentre gran parte della provincia era interessata da condizioni meteo difficili, con precipitazioni intense e neve soprattutto nelle aree più settentrionali del territorio.

(foto: l’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori sotto la neve sabato notte in Valganna)

15032026