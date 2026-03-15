Volley

SARONNO – Nel 19′ turno del campionato maschile di volley serie B, sabato il passo falso del Saronno a La Spezia contro i locali del Npsg, mentre il Res Volley Mozzate non è riuscito a vincere contro Ciriè ma c’è andato vicino; stesso discorso per la Rossella Caronno contro un’altra corazzata del torneo, Garlasco. Niente da fare per il Miretti team Limbiate, ultimo in graduatoria, in trasferta a Mondovì.

Risultati

19′ giornata: Npsg-Pallavolo Saronno 3-0, Res Volley Mozzate-Ciriè 2-3, Garlasco-Rossella Ets Caronno 3-2, Diavoli rosa-Yaka Malnate 1-3, Mondovì-Miretti Limbiate 3-1, Albisola-Novi e Sant’Anna-Parella Torino domenica.

Classifica

Yaka Malnate 42 punti, Rossella Ets Caronno e Ciriè 40, Garlasco, Novi e Res Volley Mozzate 28, Pallavolo Saronno e Albisola 30, Diavoli rosa 26, Sant’Anna 20, Npsg 17, Parella Torino 14, Mondovì 12, Miretti Limbiate 8.

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(foto Res Volley)

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