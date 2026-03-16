Cronaca

SARONNO – Saronnesi con il naso all’insù questa mattina, lunedì 16 marzo, per la presenza dell’elicottero dei carabinieri che ha sorvolato più volte il cielo della città e del circondario. Il velivolo è stato impegnato in un servizio di controllo del territorio che ha interessato non solo Saronno ma l’intera area della compagnia di Saronno dell’Arma.

Il mezzo, appartenente al nucleo elicotteristi dei carabinieri di Orio al Serio, è entrato in azione dalle 10 effettuando diversi passaggi sopra la città e le zone limitrofe. L’attività rientra nei servizi di monitoraggio e prevenzione che vengono periodicamente organizzati per controllare dall’alto i punti più sensibili del territorio.

A coordinare i controlli è stata la maggiore Annalisa Menga, con un’attenzione particolare alle aree considerate più delicate dal punto di vista della sicurezza. Nel mirino dei controlli soprattutto le zone segnalate per possibili episodi di spaccio, alcune aree dismesse e altri punti ritenuti sensibili sul fronte della sicurezza urbana.

Il servizio non è passato inosservato. In molti cittadini hanno notato il velivolo mentre sorvolava la città, soprattutto durante i passaggi sopra il centro di Saronno quando l’elicottero si è abbassato di quota rendendosi particolarmente visibile. Diverse anche le segnalazioni condivise sui social e inviate alla redazione.

Operazioni di questo tipo rientrano nelle attività di controllo e prevenzione svolte dall’Arma dei carabinieri e vengono organizzate per monitorare il territorio dall’alto e supportare il lavoro delle pattuglie impegnate a terra.

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