Cronaca

CISLAGO – Incidente stradale questa mattina lungo l’ex statale Varesina. L’allarme è scattato attorno alle 10.10 in via Cesare Battisti, nel tratto che attraversa il territorio di Cislago. Secondo le prime informazioni si è trattato di uno scontro tra un’auto e una moto. Nell’incidente è rimasto coinvolto un giovane di 23 anni.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari con un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, oltre alla polizia locale di Cislago per i rilievi e la gestione della viabilità. Il motociclista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, con trasferimento al pronto soccorso; non è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dello scontro.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio: polizia locale nel tratto cislaghese della ex Varesina)

16032026