Città

SARONNO – Prosegue a Saronno il programma di Giorni diVersi con un nuovo appuntamento dedicato alla poesia contemporanea. Lunedì 16 marzo alle 18, nella sede di Villa Gianetti, è in programma un incontro con l’autore organizzato in collaborazione con associazione 21 Zero 47.

Protagonista dell’incontro sarà Giulio Locatelli, che presenterà il volume Trame di terra e cuore. L’introduzione sarà affidata a Maria Assunta Miglino.

La raccolta si sviluppa attraverso tre sezioni che delineano un percorso legato all’esperienza umana. La prima parte si concentra sulla dimensione dei sentimenti, individuando nel cuore il centro emotivo e anche decisionale della persona. La seconda si sofferma invece sul fluire dell’esistenza, tra il tempo che passa e le scelte che ne accompagnano il percorso. Nella terza sezione la natura assume un ruolo centrale, come elemento di sintesi e radicamento.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09