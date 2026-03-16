SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 15 marzo, spiccano il dibattito sulla riduzione dei parcheggi in centro e le polemiche sollevate dall’opposizione, un furto in abitazione ai danni di una coppia di pensionati e il crollo notturno di un grande albero nel parco degli Alpini. Interesse anche per l’aggiornamento sui cattivi odori in città e per il ritorno del concorso fotografico dedicato alla città.

Tiene banco la polemica politica sui parcheggi che stanno scomparendo dal centro: Obiettivo Saronno accusa l’amministrazione di adottare due pesi e due misure con scelte che rischiano di penalizzare i negozi e l’accessibilità alla zona centrale.

Una coppia di pensionati è rientrata a casa dopo un pranzo fuori trovando l’abitazione svaligiata: i ladri hanno portato via gioielli e ricordi di famiglia per un valore stimato di circa 30 mila euro.

Nel parco degli Alpini un grosso albero è crollato nella notte con un forte boato, causando anche un’interruzione di corrente nelle abitazioni vicine. Fortunatamente non si registrano feriti.

Si torna a parlare anche dei cattivi odori che a tratti si avvertono in città: l’assessore all’ambiente De Cristofaro ha annunciato un nuovo tavolo tecnico e controlli mirati sui camion sospettati di essere coinvolti.

Torna anche il concorso fotografico “Fotografa un saronnese”, l’iniziativa che invita i cittadini a raccontare la città attraverso ritratti e immagini, con nuove indicazioni per partecipare alla prossima edizione.