I più letti di ieri: i viola su emergenza parcheggi, furto in casa ai pensionati e albero crollato nella notte
16 Marzo 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, domenica 15 marzo, spiccano il dibattito sulla riduzione dei parcheggi in centro e le polemiche sollevate dall’opposizione, un furto in abitazione ai danni di una coppia di pensionati e il crollo notturno di un grande albero nel parco degli Alpini. Interesse anche per l’aggiornamento sui cattivi odori in città e per il ritorno del concorso fotografico dedicato alla città.
Tiene banco la polemica politica sui parcheggi che stanno scomparendo dal centro: Obiettivo Saronno accusa l’amministrazione di adottare due pesi e due misure con scelte che rischiano di penalizzare i negozi e l’accessibilità alla zona centrale.
Saronno, parcheggi che spariscono dal centro, Obiettivo Saronno accusa: “Due pesi e due misure che penalizzano i negozi”
Una coppia di pensionati è rientrata a casa dopo un pranzo fuori trovando l’abitazione svaligiata: i ladri hanno portato via gioielli e ricordi di famiglia per un valore stimato di circa 30 mila euro.
Saronno, pensionati escono a pranzo e in casa s’infilano i ladri. Furto di gioielli e ricordi per 30 mila euro
Nel parco degli Alpini un grosso albero è crollato nella notte con un forte boato, causando anche un’interruzione di corrente nelle abitazioni vicine. Fortunatamente non si registrano feriti.
Saronno, crolla un grosso albero nel parco degli Alpini: boato nella notte e case senza corrente
Si torna a parlare anche dei cattivi odori che a tratti si avvertono in città: l’assessore all’ambiente De Cristofaro ha annunciato un nuovo tavolo tecnico e controlli mirati sui camion sospettati di essere coinvolti.
Cattivi odori, l’assessore De Cristofaro fa il punto: “Un nuovo tavolo tecnico e controlli sui camion”
Torna anche il concorso fotografico “Fotografa un saronnese”, l’iniziativa che invita i cittadini a raccontare la città attraverso ritratti e immagini, con nuove indicazioni per partecipare alla prossima edizione.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09