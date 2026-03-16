Cronaca

VARESE – Nel corso della notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo una intensa nevicata ha interessato la parte settentrionale della provincia di Varese, causando disagi alla viabilità e numerosi interventi di soccorso tecnico urgente. Im supporto al comando dei vigili del fuoco di Varese sono state inviate squadre con mezzi fuoristrada nelle zone di Valganna e Brinzio, particolarmente colpite dalle precipitazioni nevose. Gli interventi si sono resi necessari a causa della caduta di alberi sulla sede stradale, che hanno bloccato diversi automobilisti e reso difficoltosa la circolazione.

Per far fronte alle richieste di soccorso sono state attivate squadre provenienti da diversi comandi della regione ovvero dal comando di Milano (istaccamenti di Garbagnate Milanese e Inveruno), dal comando di Monza e Brianza (distaccamenti di Carate Brianza, Lazzate, Lissone e Vimercate), comando di Lecco e comando di Brescia.

Le squadre hanno operato con mezzi fuoristrada e attrezzature per il taglio e la rimozione delle alberature, con l’obiettivo di liberare le strade e consentire il ripristino della normale viabilità. Le operazioni sono andate avanti durante la giornata domenicale, fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree interessate.

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