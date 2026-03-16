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SARONNO – Lunedì 16 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata si presenta stabile e in prevalenza soleggiata sulla città, con cieli sereni o poco nuvolosi per gran parte delle ore e qualche velatura o stratificazione in transito verso la sera. Non sono previste precipitazioni e il tempo resterà asciutto dall’inizio alla fine della giornata.

Nel dettaglio, il mattino si apre con ampie schiarite e condizioni generalmente limpide su tutta l’area di Saronno. Nel corso delle ore centrali il sole continuerà a prevalere, con soltanto qualche nube sparsa di passaggio che non interferirà con la stabilità atmosferica. Nel tardo pomeriggio e soprattutto in serata è atteso un lieve aumento della nuvolosità alta e stratificata, fenomeno che tuttavia non porterà piogge.

Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo: la minima si attesterà intorno ai 6°C mentre la massima potrà raggiungere i 19°C nelle ore più calde della giornata. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno moderati al mattino dai quadranti nord-nordoccidentali, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da ovest con intensità simile. Non sono presenti allerte meteo sul territorio.

In Lombardia la situazione meteorologica è influenzata da un campo di alta pressione che garantisce condizioni generalmente stabili. Su pianure, fascia pedemontana e Prealpi occidentali il cielo resterà per lo più sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata, con qualche addensamento in arrivo verso sera. Sulle Orobie e sulle Prealpi orientali si potrà osservare invece un progressivo aumento della nuvolosità dal pomeriggio, pur senza fenomeni significativi. I venti sulla regione resteranno deboli o moderati e il tempo complessivamente stabile.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo. ☀️🌤️

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