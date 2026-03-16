SARONNO – Tra gli undici premiati dell’edizione 2026 dell’Alberto Sordi Family Award – San Marino c’è anche Michele Pinto, giornalista ed editore, fondatore del network editoriale Vivere che da anni collabora stabilmente con ilSaronno sul fronte delle iniziative editoriali e dei progetti dedicati all’informazione locale.

Il riconoscimento, ideato dal giornalista, autore e conduttore Igor Righetti, cugino del grande attore romano Alberto Sordi, è dedicato alla memoria dell’artista e nasce con l’obiettivo di valorizzare personalità che nei rispettivi ambiti si distinguono per professionalità, creatività e impegno. Negli anni il premio si è affermato come un appuntamento che celebra figure del mondo della comunicazione, dello spettacolo, della cultura e dell’imprenditoria.

La cerimonia si è svolta a San Marino e ha visto la partecipazione di undici premiati provenienti da diversi settori. Accanto a Michele Pinto sono stati premiati anche volti noti del panorama televisivo e mediatico italiano come Simona Ventura, Francesca Pascale e Chiara Squaglia.

Nella motivazione del premio viene sottolineato il ruolo di Pinto come giornalista ed editore che ha saputo anticipare i tempi dell’informazione online. Il riconoscimento ricorda come il fondatore del Gruppo Editoriale Vivere abbia costruito negli anni uno dei progetti editoriali digitali più innovativi del panorama italiano. Il progetto nasce nel 2003 con Vivere Senigallia e nel tempo si è sviluppato fino a diventare una rete di oltre duecento quotidiani digitali locali presenti in numerose città italiane e anche all’estero, dalla Svizzera a Malta. Un modello editoriale che punta a valorizzare il giornalismo territoriale, rafforzando il rapporto diretto con le comunità locali.

Nel corso degli anni il gruppo Vivere ha collaborato anche con ilSaronno su diverse iniziative editoriali e progetti dedicati allo sviluppo dell’informazione locale e digitale, condividendo l’attenzione per il giornalismo di territorio.

“Mi sento una persona fortunata: essere premiato per il lavoro che amo fare ogni giorno è un privilegio. Quando vedo qualcuno iniziare la sua avventura nel mondo del giornalismo aprendo il quotidiano Vivere della sua città, proprio come ho fatto io 23 anni fa a Senigallia, provo una grande soddisfazione, vuol dire che ho lavorato bene. Ringrazio Igor Righetti per la stima e la fiducia”, ha commentato Michele Pinto.

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