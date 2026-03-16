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SARONNO – Il campo da baseball di via Ungaretti diventa più accessibile. Sono infatti terminati i lavori di adeguamento dell’impianto che permetteranno anche la pratica del baseball per ciechi e ipovedenti. L’intervento, promosso dal Comune insieme al Saronno Baseball e Softball e finanziato con circa 25 mila euro, ha previsto la trasformazione delle superfici in erba nelle tradizionali corsie in terra rossa, fondamentali per consentire agli atleti non vedenti di orientarsi durante il gioco. Il campo è stato così adeguato agli standard richiesti anche per il baseball delle categorie superiori.

“Si tratta di un intervento che amplia le possibilità di utilizzo dell’impianto”, spiega l’assessore allo Sport Mauro Lattuada. Grazie ai lavori il campo di via Ungaretti ospiterà anche gli Hurricane, squadra tra le più titolate del baseball per non vedenti, nata a Malnate e ora pronta a disputare qui le proprie partite. L’inaugurazione ufficiale è prevista il mese prossimo. Il prossimo intervento riguarderà la strada di accesso all’impianto da via De Sanctis, dove il Comune dovrà sistemare alcune buche presenti nel tratto che conduce al campo.

L’adeguamento rappresenta anche un miglioramento generale del terreno di gioco utilizzato dalla squadra locale che milita in serie C. Restano però alcune criticità strutturali: l’impianto, condiviso tra baseball e softball, dispone di una tribuna molto piccola e di spazi limitati per il pubblico.

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