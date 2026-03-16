Città

SARONNO – “Sono tanti i saronnesi che si fermano, vogliono capire, informarsi e decidere in modo ponderato sul merito del quesito referendario”. Questo il commento di Rienzo Azzi, delegato cittadino di Forza Italia, che domenica mattina ha promosso in corso Italia un gazebo informativo per il Si al referendum costituzionale di domenica 22 e lunedì 23 marzo prossimi. Sono stati numerosi gli iscritti e i militanti del partito presenti che hanno dialogato con i passanti e distribuito materiale informativo.

“Dispiace – commenta Rienzo Azzi, delegato cittadino di Forza Italia – che l’attuale situazione non tuteli la stragrande maggioranza di magistrati che quotidianamente svolge il proprio lavoro con sacrificio affrontando la malavita con coraggio e consentendo ad una minoranza chiaramente funzionale alla sinistra, come si è visto in questi anni, di intervenire nella politica “ad orologeria” causando la caduta di governi democraticamente eletti in favore di governi pseudo tecnici, non eletti, di sinistra sospendendo di fatto la democrazia. Questo davvero in spregio della Costituzione. Votare sì significa dare una spallata a questo sistema che non garantisce giustizia ai cittadini. Forza Italia – conclude Azzi – è un partito liberale e garantista e questa riforma che con il SI andremo a confermare è perfettamente in linea con la nostra cultura politica.”

Visto il successo del gazebo, si replica mercoledì mattina al mercato.

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