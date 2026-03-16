Cronaca

SARONNO – Un uomo con felpa e cappuccio ha tentato di forzare il distributore automatico del parcheggio di via Pola nella serata di venerdì, armeggiando con un oggetto da scasso per diversi minuti prima di allontanarsi senza riuscire a portare a termine il colpo.

Il tentato furto è avvenuto nelle ore serali. Secondo le prime ricostruzioni, il ladro sarebbe arrivato da solo e avrebbe iniziato a manomettere il parcometro utilizzando uno strumento simile a un cacciavite. L’uomo ha lavorato sulla struttura per quasi un quarto d’ora nel tentativo di aprire il distributore automatico dei pagamenti della sosta.

Nonostante i ripetuti tentativi, il dispositivo non è stato aperto e il malintenzionato si è infine allontanato dal parcheggio senza riuscire a impossessarsi del denaro contenuto nella macchina.

Poco dopo sul posto è intervenuta la polizia locale, che ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. Il distributore automatico risulta ancora funzionante per il pagamento della sosta, ma sono stati riscontrati danni alla struttura causati dal tentativo di scasso.

Sono state avviate le indagini per cercare di identificare il responsabile. Un aiuto importante potrebbe arrivare dalle immagini della videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver ripreso l’uomo durante il tentativo di effrazione.

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