Cronaca

SARONNO – Tentato furto l’altra mattina all’alba al chiosco di via Varese, nei pressi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. A sorprendere il malintenzionato sono stati gli stessi titolari del chiosco che, arrivando per aprire l’attività, hanno notato un giovane mentre cercava di introdursi nella piccola struttura prefabbricata. Alla vista dei proprietari il ragazzo è stato costretto a rinunciare e a fuggire.

Il giovane si è allontanato rapidamente a bordo di un monopattino, con il quale probabilmente era arrivato sul posto. In ogni caso il tentativo di furto non ha portato a nulla: all’interno del chiosco non vi era infatti nulla da rubare.

Sono ora in corso accertamenti per cercare di risalire all’identità del responsabile. In zona è presente il sistema di videosorveglianza cittadino collegato alla centrale operativa della polizia locale e non è escluso che le telecamere possano aver ripreso il giovane mentre arrivava o mentre si allontanava dopo il tentativo di furto.

16032026