Solaro

SOLARO – A Solaro una cena a base di cassoeula si è trasformata in un momento di sostegno concreto ai progetti dell’associazione In X Aut – Integrazione e solidarietà per l’autismo. L’iniziativa è nata da un’idea di Danilo Cantù, che ha voluto organizzare un momento conviviale con finalità benefiche, coinvolgendo amici e sostenitori del territorio.

L’appuntamento si è svolto nei giorni scorsi nella sede del gruppo Alpini di Mombello, che ha messo a disposizione gli spazi e collaborato all’organizzazione. Alla preparazione della serata hanno contribuito anche volontari e sostenitori: Paola Parenti ha curato la cucina insieme a Enrico Mantegazza e Virna Cantù, mentre Filippo Cafici, titolare di un’azienda agricola locale, ha fornito circa 30 chilogrammi di verze e altre verdure necessarie per la preparazione del piatto tradizionale.

La partecipazione è stata numerosa e ha permesso di raccogliere fondi destinati alle attività inclusive promosse dall’associazione, rivolte a ragazzi e ragazze con autismo e disabilità.

La serata si è aperta con un aperitivo a Solaro e si è conclusa in un clima di partecipazione condivisa, con la presenza anche di alcuni giovani dell’associazione, coinvolti direttamente nell’iniziativa.

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