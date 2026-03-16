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TRADATE – L’acqua come risorsa fondamentale per la vita e come tema di educazione civica. Alla biblioteca Frera di via Zara è stata allestita una mostra dedicata al progetto “Amici dell’acqua”, realizzato con gli alunni delle classi seconde delle scuole primarie di Tradate. L’iniziativa nasce all’interno del percorso ministeriale di educazione civica dal titolo “L’acqua è vita, l’acqua ci nutre. Non lasciare indietro nessuno”, che ha portato bambini e bambine a scoprire l’importanza dell’acqua e il suo ruolo per il pianeta e per le persone.

Durante il progetto ogni classe ha realizzato un cartellone con materiali, consigli e riflessioni preparati dagli stessi alunni, arricchiti anche dalle illustrazioni tratte dal libro “D’acquà a là: un viaggio nella parte blu del pianeta” di Emiliano Ponzi.

I lavori sono ora esposti nello spazio espositivo della biblioteca Frera, dove è stata allestita una mostra aperta al pubblico. L’esposizione, aperta lo scorso fine settimana, resterà visitabile fino a domenica 22 marzo, data in cui ricorre la Giornata mondiale dell’acqua.

16032026