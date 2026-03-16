Tutto lo sport locale: capitomboli Fbc Saronno e Caronnese. Amor vince il derby. Bella Robur ma non basta
16 Marzo 2026
SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo appena trascorso spicca, nel campionato di calcio d’Eccellenza, il passo falso casalingo di Fbc Saronno e Caronnese, entrambe impegnate nella lotta per la conquistato di un posto nei playoff. In Promozione pari nel derby fra Ceriano e Sc United e vittoria dell’Universal Solaro, in Seconda categoria ampio successo dell’Amor sportiva in un altro derby, la partita contro la Frazione calcistica Dal Pozzo.
Per quanto riguarda gli altri sport, bella prova ma non è arrivata la vittoria per la Robur Saronno contro Oleggio Magic, nel campionato di basket maschile di serie B Interregionale, nel volley serie B maschile le sconfitte per Rossella Caronno e Pallavolo Saronno.
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Promozione
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Prima e Seconda categoria
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Terza categoria
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Basket serie B
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Volley serie B
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(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione contro la Vergiatese)
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