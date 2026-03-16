Calcio

SARONNO – Nell’intenso weekend sportivo appena trascorso spicca, nel campionato di calcio d’Eccellenza, il passo falso casalingo di Fbc Saronno e Caronnese, entrambe impegnate nella lotta per la conquistato di un posto nei playoff. In Promozione pari nel derby fra Ceriano e Sc United e vittoria dell’Universal Solaro, in Seconda categoria ampio successo dell’Amor sportiva in un altro derby, la partita contro la Frazione calcistica Dal Pozzo.

Per quanto riguarda gli altri sport, bella prova ma non è arrivata la vittoria per la Robur Saronno contro Oleggio Magic, nel campionato di basket maschile di serie B Interregionale, nel volley serie B maschile le sconfitte per Rossella Caronno e Pallavolo Saronno.

Calcio Eccellenza

Promozione

Prima e Seconda categoria

Terza categoria

Basket serie B

Volley serie B

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione contro la Vergiatese)

16032026