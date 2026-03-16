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VENEGONO INFERIORE – Alcuni giorni vissuti nelle parrocchie per condividere da vicino la vita delle comunità e il lavoro quotidiano dei sacerdoti. È l’esperienza del “Tempo di Malta”, che ha visto protagonisti i seminaristi del Biennio del Seminario arcivescovile di Milano di Venegono Inferiore, che ha sede in via Papa Pio XI.

Durante questo periodo i futuri sacerdoti hanno trascorso una settimana nelle proprie parrocchie di pastorale, partecipando alla vita concreta delle comunità. L’esperienza ha previsto attività diverse: catechesi, incontri con i fedeli, momenti di carità, visite agli anziani e occasioni di vicinanza alle persone più fragili. Il percorso ha voluto mettere al centro soprattutto la dimensione relazionale del ministero sacerdotale. Non soltanto attività e impegni, ma la capacità di stare accanto alle persone, accogliere, ascoltare e accompagnare le diverse realtà della vita parrocchiale.

Secondo quanto sottolineato dai responsabili del Seminario arcivescovile di Milano, l’esperienza ha lasciato ai seminaristi un insegnamento chiaro: il servizio agli altri nasce e si sostiene prima di tutto nella relazione con Dio e nella cura della vita di preghiera, che resta il fondamento del cammino sacerdotale.

16032026