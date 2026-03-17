Basket

SARONNO – La Robur Saronno mantiene il comando della classifica dopo il successo contro Busto Garolfo per 65-60. La capolista, guidata da Tolotti autore di 18 punti e con Mariani a quota 16, riesce a respingere l’assalto degli avversari e a conservare il primato. La formazione saronnese ha dovuto gestire una partita combattuta, con Busto Garolfo che ha provato a rimanere in scia grazie ai 17 punti di Ardemagni e ai 16 di Poretti, cercando di approfittare anche dell’assenza di Maioli. Nonostante gli acciacchi e le difficoltà, la Robur è riuscita a mantenere lucidità nei momenti decisivi, controllando il finale e portando a casa un successo prezioso. La vittoria consente ai biancocelesti di restare soli al comando del girone, confermando il buon momento della squadra e la capacità di reggere la pressione delle inseguitrici.

Risultati (21′ turno)

Robur Saronno-Busto Garolfo 65-60; Fluimec Lonate Ceppino-Cassano Magnago 41-62; Cavaria-Elegy Legnano 74-81; Malnate-La Sportiva Gavirate 75-58; Busto Lions-Bosto 70-58; Legnano-Laveno 83-89 d2ts; Garbagnate-ABA Legnano 71-72.

Classifica

Robur Saronno 32; Malnate 30; Legnano, Cassano 28; Bosto 26; Gavirate 24; Laveno 22; Cavaria, Aba 20; Busto Arsizio 18; Busto Garolfo 14; Garbagnate, Lonate Ceppino, Elegy 10.

Prossimo turno

Giovedì, alle 21.15: Laveno-Busto Arsizio, Lonate-Cavaria. Venerdì, alle 21: Gavirate-Legnano, Cassano-Bosto; ore 21.30: ABA-Saronno. Domenica, alle 18: Elegy-Garbagnate, Busto G.-Malnate.

17032026