iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Due incidenti stradali si sono verificati ieri mattina a Castiglione Olona a distanza di poco più di un’ora, entrambi con l’intervento dei soccorsi sanitari. Il primo episodio è avvenuto alle 7.45 in via Francesco Petrarca, dove si è verificato l’investimento di un ciclista. Coinvolto un uomo di 64 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Sos Malnate che ha prestato le prime cure al ferito, poi trasportato all’ospedale di Tradate. L’ingresso al pronto soccorso è avvenuto in codice verde, quindi con condizioni non gravi.

Il secondo incidente si è verificato alle 9.15 in via Cesare Battisti, dove sono rimasti coinvolti più veicoli. In questo caso ad avere bisogno dei soccorsi è stato un uomo di 52 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Varese. Anche per lui è stato disposto il trasporto all’ospedale di Tradate (foto), al paziente è stato assegnato il codice verde, per lesioni non gravi.

In entrambi i casi si tratta di incidenti stradali senza conseguenze gravi.

17032026