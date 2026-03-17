Cronaca

CERIANO LAGHETTO – Il tema dello spaccio di droga nei boschi tra il Saronnese e la vicina Brianza torna al centro dell’attenzione dopo l’ultima iniziativa dell’ex sindaco di Ceriano Laghetto, Dante Cattaneo, oggi consigliere comunale ed esponente della Lega. Nei giorni scorsi Cattaneo, insieme ad alcuni volontari, si è recato nuovamente nei boschi della zona, fra Parco Groane e dintorni, per monitorare la situazione legata alle piazze di spaccio. Durante il sopralluogo è stato rinvenuto un grosso machete abbandonato tra la vegetazione, probabilmente riconducibile a chi frequenta l’area per attività di spaccio.

Il ritrovamento è stato documentato dallo stesso Cattaneo sui social, dove ha sottolineato la presenza di famiglie che, soprattutto nei fine settimana, frequentano il parco per passeggiate a piedi o in bicicletta, con bambini e animali al seguito. La zona di spaccio, ha evidenziato, si troverebbe a pochi metri da una pista ciclabile molto frequentata. In un messaggio pubblicato online, il consigliere comunale ha ribadito la volontà di contrastare il fenomeno e di “rendere impossibile il lavoro di chi vende”, invitando a collaborare con forze dell’ordine e carabinieri e a non voltarsi dall’altra parte.

Quella dei controlli “civici” nei boschi non è una novità per Cattaneo, che già in passato aveva promosso iniziative analoghe per segnalare la presenza di accampamenti, rifiuti e attrezzature utilizzate dagli spacciatori. Il problema dello spaccio nelle aree boschive tra Saronno, Ceriano Laghetto e i comuni limitrofi resta una delle questioni più sentite sul territorio, con periodiche operazioni di polizia e carabinieri per contrastare il fenomeno.

(foto: Cattaneo col grosso machete trovato nel bosco)

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