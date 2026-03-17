Città

SARONNO – Collaborazione sui territori, ma linea autonoma a livello nazionale. È questo uno dei messaggi emersi dall’assemblea regionale di Azione Lombardia, a cui ha preso parte anche la delegazione saronnese guidata dal segretario Francesco Ricca.

L’incontro si è svolto sabato 14 marzo e ha riunito oltre cento tra iscritti e dirigenti del partito. Presenti, tra gli altri, la presidente nazionale Elena Bonetti, il segretario regionale Fabrizio Benzoni e la vicepresidente nazionale Giulia Pastorella. Al centro del confronto l’organizzazione politica dei prossimi mesi e il posizionamento in vista delle elezioni politiche del 2027.

Dal territorio è arrivato il contributo di Francesco Ricca, insieme ad Ambrogio Mantegazza della segreteria provinciale di Varese e Pierluca Calbi del direttivo provinciale.

“Sui territori l’obiettivo è lavorare con pragmatismo e responsabilità, mettendo al centro l’interesse dei cittadini” ha spiegato Francesco Ricca. “Siamo pronti a collaborare con altre forze politiche quando ci sono progetti amministrativi seri e candidati credibili”. Un approccio già sperimentato a Saronno nel 2025, con il sostegno al progetto civico che ha portato all’elezione della sindaca Ilaria Pagani.

Una linea che Azione intende confermare anche nelle prossime scadenze amministrative in provincia di Varese. “Lavoreremo per costruire progetti solidi insieme a chi condivide serietà e competenza” ha sottolineato Ambrogio Mantegazza, citando i prossimi appuntamenti elettorali a Varese, Busto Arsizio, Gallarate e Somma Lombardo.

Diversa invece la prospettiva a livello nazionale. Come ribadito dal segretario Carlo Calenda, il partito punta a presentarsi alle politiche del 2027 con una posizione indipendente e centrista “alternativa sia a un centrosinistra sempre più subalterno alle posizioni di Giuseppe Conte e di una sinistra irresponsabile, sia a un centrodestra che appare sempre più ostaggio delle posizioni sovraniste rappresentate da Matteo Salvini e Roberto Vannacci. Solo quando questo bipolarismo “malato” sarà sconfessato nei fatti e le anime democratiche e liberali delle due coalizioni apriranno con coraggio un dialogo al centro, abbandonando i ricatti dei loro attuali alleati, si potrà parlare di alleanze”.

L’assemblea è stata infine anche un momento di confronto interno tra gli iscritti, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del partito in Lombardia nei prossimi mesi e consolidare il lavoro sui territori.

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