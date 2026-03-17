Città

SARONNO – Martedì 17 marzo il festival Giorni diVversi propone a Saronno una giornata articolata in tre momenti distribuiti tra pomeriggio e sera, con iniziative che mettono in relazione poesia, patrimonio culturale, scuola e riflessione filosofica.

Al museo della ceramica Gianetti prende avvio il percorso “Metamorfosi”

Nelle sale del museo sarà inaugurato il percorso letterario poetico Metamorfosi, realizzato in collaborazione con il Museo della Ceramica G. Gianetti. L’iniziativa accompagna i visitatori alla scoperta dei miti e delle trasformazioni che hanno interessato la ceramica nel XVIII secolo, con particolare attenzione alle porcellane decorate dagli Hausmaler.

Il percorso resterà allestito dal 17 marzo al 30 aprile. Il museo sarà visitabile martedì e giovedì dalle 15 alle 18, il sabato dalle 15 alle 19, mentre le aperture mattutine saranno possibili su prenotazione.

Alle 18 in sala Nevera la premiazione del concorso scolastico

Nel pomeriggio spazio agli studenti della Scuola Media Bascapè, protagonisti dell’incontro dedicato al concorso di poesia Penso scrivo sento. Divento. Metamorfosi in corso.

L’appuntamento prevede letture e premiazione dei ragazzi che hanno partecipato al progetto, con un momento pubblico dedicato ai lavori realizzati nell’ambito scolastico.

Alle 21 a Villa Gianetti incontro tra poesia e filosofia

Laa giornata si concluderà con l’incontro Componendo in versi la voce delle pernici di Alcmane, promosso in collaborazione con Associazione L’Isola che non c’è.

Interverrà la filosofa Andrée Bella, con introduzione affidata a Giuseppe Uboldi. L’incontro proporrà una riflessione sul rapporto tra poesia, mito e trasformazione, prendendo spunto dai racconti antichi sull’origine della poesia e dalla sua capacità di incidere sulla conoscenza di sé e sul modo di guardare il mondo

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