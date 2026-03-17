I più letti di ieri: controlli dall’alto, scassinatore in azione e tentato furto al chiosco
17 Marzo 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, lunedì 16 marzo, in primo piano la sicurezza con i controlli dei carabinieri anche dall’alto, diversi episodi di tentato furto in città e l’attualità politica con l’iniziativa dedicata al referendum che ha coinvolto numerosi cittadini.
Controlli straordinari dei carabinieri su saronno e nei comuni vicini, con l’impiego dell’elicottero decollato da Orio al Serio per monitorare il territorio dall’alto e rafforzare la sicurezza.
Carabinieri, controlli dall’alto su Saronno e circondario: in azione l’elicottero da Orio al Serio
Danni ma nessun bottino per uno scassinatore entrato in azione in un parcheggio di via Pola: armato di cacciavite e con il volto coperto, ha preso di mira alcune auto.
Saronno, scassinatore con cacciavite e cappuccio nel parcheggio di via Pola. Danni consistenti ma niente bottino
Tentato furto al chiosco di via Varese, dove il ladro è stato costretto alla fuga prima di riuscire a portare via qualcosa, allontanandosi in monopattino.
Saronno: tentato furto al chiosco di via Varese, ladro fugge in monopattino
Buona partecipazione al gazebo per il sì al referendum, con cittadini interessati a informarsi e confrontarsi sul tema promosso dall’iniziativa politica.
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