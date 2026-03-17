Groane

SOLARO – Come affrontare il passare del tempo mantenendo la mente lucida? E quali sono le strategie per prevenire il decadimento cognitivo? Sono queste le domande al centro dell’importante incontro pubblico tenutosi lo scorso sabato 14 marzo al centro civico di via Cascina Emanuela.

L’iniziativa è stata promossa dal comitato di quartiere centro civico “Il Giuggiolo“, con il patrocinio del comune di Solaro. Fondamentale è stata la collaborazione con l’associazione A.M.A.ME Aps, realtà impegnata sul territorio nel supporto alle famiglie e nella sensibilizzazione sui temi legati alle fragilità cognitive.

“Un incontro molto partecipato e ricco di contenuti, che conferma quanto il tema del decadimento cognitivo sia sentito dalla nostra comunità – spiega Serena Nasta – Ringrazio il Comitato di quartiere Il Giuggiolo e i volontari di Amame per la disponibilità e la competenza dimostrate, così come tutti i cittadini presenti che hanno contribuito con domande e testimonianze. Iniziative come questa sono fondamentali per informare, creare consapevolezza e rafforzare i legami sul territorio.”

L’evento, intitolato significativamente “Decadimento cognitivo e invecchiamento attivo: parliamone insieme!“, ha avuto l’obiettivo di abbattere i tabù che spesso circondano queste tematiche, offrendo ai cittadini strumenti concreti di comprensione e prevenzione.

Durante il pomeriggio, dalle 15 alle 17, sono intervenuti specialisti e operatori di A.M.A.ME, che hanno messo a disposizione la propria professionalità per rispondere ai dubbi dei presenti. Il dibattito ha toccato diversi punti: dall’importanza di uno stile di vita sano per mantenere giovane il cervello, alla gestione dei primi segnali di decadimento, fino alle opportunità offerte dall’invecchiamento attivo come risorsa per la comunità.

Per chi non avesse potuto partecipare o desiderasse ulteriori approfondimenti sulle attività proposte dall’associazione e dal comitato, è possibile richiedere informazioni al numero 348 4337673.

(foto d’archivio)

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