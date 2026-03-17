Limbiate

LIMBIATE – È partita ieri, 16 marzo, la fase sperimentale della Zona a traffico limitato nel centro storico di Limbiate. L’attivazione del varco arriva dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione nelle vie Trento, Mazzini e Bolzano e segna una nuova organizzazione della viabilità nell’area centrale della città.

In questa prima fase il sistema funzionerà in modalità di test tecnico: il varco è attivo ma non sono previste sanzioni. L’obiettivo è permettere ai cittadini di prendere familiarità con il nuovo sistema e con la segnaletica presente agli ingressi della Ztl. La Zona a traffico limitato entrerà invece a regime dal 15 aprile, quando sarà attivato anche il sistema di rilevazione automatica dei transiti non autorizzati.

Gli orari di attivazione della Ztl sono dal lunedì al venerdì, con esclusione dei festivi infrasettimanali, nelle fasce dalle 8 alle 9 e dalle 17 alle 18. Le finestre orarie sono state individuate per limitare il traffico nei momenti di maggiore afflusso e migliorare la scorrevolezza della circolazione nel cuore della città.

Potranno accedere all’area con apposita autorizzazione i residenti nella zona interessata, i titolari di attività commerciali o professionali presenti nella Ztl, i soggetti con esigenze documentate e i veicoli dotati di contrassegno disabili Cude, previa comunicazione della targa.

Le richieste di permesso possono essere presentate online tramite il portale dedicato sul sito del Comune oppure di persona allo sportello polifunzionale Punto Limbiate di via Monte Bianco 2. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il mercoledì anche dalle 15 alle 18.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la polizia locale al numero 02 99097621 oppure scrivere all’indirizzo [email protected]. Secondo l’amministrazione comunale, l’introduzione della Ztl rappresenta un passo importante per rendere il centro storico più ordinato, vivibile e sicuro, valorizzando uno spazio sempre più centrale nella vita della città.

17032026