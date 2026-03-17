Cronaca

LOMAZZO – È un uomo residente a Lomazzo il protagonista della vicenda che ieri ha portato all’arresto di un 39enne per atti persecutori e detenzione di ordigno da guerra. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, avvicinandosi alla ex compagna e continuando a perseguitarla con messaggi intimidatori. A rendere ancora più grave la situazione sono state alcune immagini inviate alla donna: fotografie di una bomba a mano.

L’intervento dei carabinieri della stazione di Lomazzo, nella serata del 16 marzo, ha permesso di rintracciare il 39enne e sottoporlo a controllo. Durante le verifiche i militari hanno trovato in suo possesso proprio l’ordigno, una bomba a mano tipo Breda modello 35. Gli accertamenti tecnici hanno evidenziato che la bomba era priva della carica esplosiva principale, ma dotata di capsule accendenti attive e funzionanti, quindi comunque potenzialmente pericolosa. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità, trasferito nel carcere del Bassone di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(foto archivio)

17032026