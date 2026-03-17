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SARONNO – Martedì 17 marzo, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con un progressivo aumento della nuvolosità fino a condizioni più compatte in serata, ma senza precipitazioni.

Nel dettaglio, la mattinata si aprirà con ampie schiarite e condizioni stabili, favorendo una buona luminosità. Con il passare delle ore, tuttavia, infiltrazioni umide porteranno a un aumento delle nubi, soprattutto dal tardo pomeriggio e verso sera, quando il cielo si presenterà più nuvoloso. Le temperature resteranno su valori miti per il periodo, con una massima intorno ai 15°C e una minima di circa 7°C. I venti saranno moderati per gran parte della giornata: al mattino soffieranno da Est-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno da Sudest, contribuendo anche all’aumento della copertura nuvolosa. È segnalata un’allerta meteo per vento, legata proprio alla presenza di correnti moderate.

In Lombardia la giornata sarà inizialmente stabile e soleggiata su gran parte del territorio, ma con un generale aumento della nuvolosità dalla seconda parte del giorno, più evidente sui settori orientali e prealpini. Le condizioni resteranno comunque asciutte ovunque, con venti deboli o moderati orientali e un contesto complessivamente variabile entro sera.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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