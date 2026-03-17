Comasco

MOZZATE – Il sindaco di Mozzate Clemente Ciccozzi ha partecipato nei giorni scorsi a un’iniziativa educativa dedicata al tema della legalità e del rapporto tra istituzioni e cittadini. Il primo cittadino è stato infatti intervistato nell’ambito del progetto “Illegalità nella legalità”, un percorso di approfondimento che affronta il tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali.

L’iniziativa è promossa da alcune scuole superiori del territorio comasco: l’Itis Magistri Cumacini, l’istituto Carlo Plinio e l’Isis Paolo Carcano di Como. “Questa mattina ho partecipato a un’intervista per il progetto ‘Illegalità nella legalità’, dedicato proprio al tema degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali”, ha spiegato Ciccozzi.

Il progetto coinvolge direttamente il territorio e punta a sensibilizzare gli studenti su temi legati alla partecipazione civica e al rispetto delle istituzioni. “Si tratta di un’attività che coinvolge il nostro territorio e che sottolinea il valore formativo dell’educazione alla legalità – ha aggiunto il sindaco – parte fondamentale dell’educazione civica e della cittadinanza”.

17032026