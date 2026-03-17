Saronnese

ORIGGIO – Il comune di Origgio si prepara a voltare pagina sul tema dei diritti degli animali attraverso un nuovo e articolato regolamento nato dalla collaborazione tra la commissione affari istituzionali e la Lav (Lega antivivisezione). Il testo, che attende solo il via libera definitivo del consiglio comunale, introduce misure drastiche per garantire una convivenza civile e rispettosa, estendendo la protezione non solo agli animali d’affezione più comuni, ma anche a specie esotiche e crostacei.

Una delle novità più rilevanti riguarda il divieto assoluto di utilizzare fuochi d’artificio e botti, una pratica ormai tristemente diffusa anche durante le feste private e i compleanni. Questa scelta nasce dalla necessità di proteggere cani, gatti e fauna selvatica dai traumi fisici e psicologici causati dalle esplosioni, che nei casi più gravi possono indurre fughe incontrollate o arresti cardiaci fatali. Parallelamente, le nuove norme colpiscono duramente l’abbandono e l’avvelenamento, vietando inoltre forme di accattonaggio che sfruttano gli animali o l’uso di questi ultimi come premi per lotterie e spettacoli. Particolare attenzione viene rivolta anche alla conservazione di astici e aragoste, per i quali sarà proibita l’esposizione sul ghiaccio o in condizioni ambientali non idonee.

Il progetto dedica poi un capitolo fondamentale alla gestione delle colonie feline presenti sul territorio, specialmente nelle aree industriali. L’obiettivo primario resta la sterilizzazione sistematica dei gatti randagi per monitorare la popolazione locale, un’attività che richiede la partecipazione attiva dei cittadini nel segnalare i nuovi nuclei. Proprio il coinvolgimento dei residenti rappresenta il fulcro della nuova strategia comunale: oltre alla repressione degli illeciti affidata alla Polizia Locale (che potrà intervenire con sanzioni pecuniarie e denunce) l’amministrazione punta tutto sulla sensibilizzazione. Attraverso schede informative e campagne educative, si cercherà di formare la cittadinanza verso comportamenti più consapevoli e rispettosi della dignità animale.

(foto d’archivio)

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