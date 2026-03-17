Città

SARONNO – Ago, filo e colori per costruire insieme un messaggio di pace. È questo lo spirito dell’iniziativa “Tessere un futuro di pace”, in programma martedì 17 marzo alle 20,30 allo Spazio MaVaLà in via Carugati 23.

L’appuntamento propone una serata aperta alla comunità durante la quale sarà possibile ricamare o dipingere piccole tessere di stoffa sul tema della pace. L’attività si svolge in un clima informale, tra chiacchiere, dolcetti e una tisana calda, con il supporto di persone che guideranno i partecipanti nelle diverse tecniche.

L’iniziativa nasce dal gruppo “4 passi di pace”, che ha aderito alla rete nazionale “10, 100, 1000 piazze di donne per la pace”. L’obiettivo è raccogliere contributi creativi da unire in un unico grande arazzo simbolico. Le tessere realizzate confluiranno infatti in una composizione collettiva che sarà presentata venerdì 28 marzo in piazza Libertà, come tappa di un percorso più ampio che porterà a una manifestazione nazionale prevista per il mese di giugno.

La partecipazione è aperta a tutti. È richiesto un contributo di 5 euro per il materiale. Per prenotare è possibile scrivere al numero 339.1998376. Un’occasione concreta per esprimere, attraverso un gesto creativo, un messaggio condiviso di attenzione e impegno sul tema della pace.

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