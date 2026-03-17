Città

SARONNO – “Un talento internazionale dimenticato dalla sua città”. Parte da qui la lettera aperta di Maria Paola Di Grigoli, moglie del talentuoso musicista e didatta, che riporta al centro del dibattito la mancata cura e attenzione dell’Amministrazione per la memoria di Sergio Zampetti, flautista saronnese scomparso nel 2014 a 43 anni. Un intervento che accende i riflettori contro quello che viene definito un “persistente disinteresse” del Comune, nonostante proposte concrete avanzate negli ultimi mesi per valorizzarne la figura e il lascito artistico.

“Sento il dovere etico e civile di intervenire pubblicamente in merito al persistente e inspiegabile disinteresse dell’Amministrazione Comunale nei confronti della figura di Sergio Zampetti, flautista e artista di fama internazionale scomparso prematuramente nel 2014 a soli 43 anni.

È certamente lodevole che la nostra città si impegni a celebrare e onorare le gloriose figure del passato, custodi di una tradizione che fa parte dell’identità di Saronno. Tuttavia, una comunità culturalmente viva dovrebbe avere la lungimiranza di valorizzare con lo stesso vigore anche i propri talenti contemporanei, figure che hanno dato lustro alla città in tempi recentissimi e che rappresentano un ponte diretto con le nuove generazioni. Sergio non era solo un virtuoso, ma un didatta instancabile.

Risulta pertanto amaro constatare come l’iniziativa per ricordarlo debba partire esclusivamente dalla famiglia o da illustri esponenti del mondo musicale — come il maestro Salvatore Lombardi — anziché essere un desiderio spontaneo e un impegno assunto direttamente dal Comune. È paradossale che una città che si professa sensibile alla cultura scelga l’indifferenza verso uno dei suoi cittadini più illustri.

Nonostante i numerosi tentativi e le proposte concrete presentate sin dallo scorso settembre, ogni iniziativa è rimasta priva di riscontro. Mi riferisco, in particolare, a un importante progetto europeo che vedeva Sergio come figura centrale. Tale opportunità non solo non avrebbe comportato alcun onere per le casse comunali, ma al contrario avrebbe rappresentato un’entrata economica notevole per l’indotto del territorio.

È andata perduta, inoltre, l’occasione di accogliere la donazione al Comune del prezioso archivio di Sergio, composto da CD, musiche e spartiti: un patrimonio che la famiglia avrebbe messo volentieri a disposizione della collettività e che l’amministrazione ha ritenuto evidentemente non importante. Saronno perde così l’opportunità di far risplendere il proprio patrimonio artistico contemporaneo, preferendo un silenzio istituzionale che ferisce la memoria di un suo talento e nega ai giovani un modello d’eccellenza a cui ispirarsi”.

Una presa di posizione che riporta al centro il tema del silenzio dell’amministrazione e dell’amarezza per le occasioni non colte nel valorizzare un talento contemporaneo. Sullo sfondo resta il nodo del rapporto tra città e memoria recente, tra iniziative nate dal mondo culturale e il ruolo delle istituzioni nel custodire e trasmettere un patrimonio che riguarda l’intera comunità.

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