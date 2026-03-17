Città

SOLARO – Un momento di raccoglimento per ricordare le vittime della pandemia: mercoledì 18 marzo alle 9 è in programma una santa messa in memoria delle vittime del Covid.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale insieme alla Comunità pastorale Discepoli di Emmaus ed è aperta a tutta la cittadinanza. La celebrazione si terrà nella chiesa parrocchiale Santi Quirico e Giulitta e sarà presieduta dal parroco don Sergio Tomasello.

L’appuntamento vuole offrire uno spazio di preghiera e riflessione per mantenere viva la memoria di un periodo che ha segnato profondamente la comunità locale e l’intero Paese. Un’occasione per condividere il ricordo delle persone scomparse e per stringersi attorno alle famiglie che hanno vissuto il lutto.

La partecipazione è libera.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09