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SARONNO – Un viaggio emozionante attraverso il Novecento, fatto di memoria, musica e una profonda dose di ironia. Martedì 17 marzo 2026, alle 20.45, il palcoscenico del teatro Giuditta Pasta ospiterà Letizia va alla guerra. La suora, la sposa, la puttana. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Agnese Fallongo insieme a Tiziano Caputo, rappresenta una delle produzioni più apprezzate degli ultimi anni nel panorama del teatro di narrazione italiano.

Per chi desidera approfondire la genesi dell’opera, la serata inizierà in anticipo: alle 20 si terrà infatti l’incontro “Oltre il Sipario“, un momento di confronto con i protagonisti per scoprire curiosità, retroscena e i dettagli creativi che hanno dato vita a questo racconto corale.

Al centro della drammaturgia ci sono tre donne, unite dallo stesso nome e da un destino che le vede attraversare i due conflitti mondiali: la sposa, una giovane siciliana che, durante la Grande Guerra, parte con ostinazione verso il fronte carnico alla ricerca del marito Michele; la giovane di Littoria, cresciuta in un orfanotrofio religioso, approda a Roma durante il secondo conflitto mondiale, finendo a lavorare in una casa di tolleranza tra sogni infranti e desideri di riscatto; la suora, un’anziana religiosa veneta dai modi bruschi che si rivelerà essere l’inaspettato punto di incontro tra queste storie lontane.

In scena, soli due attori danno vita a oltre dieci personaggi, cambiando voce, postura e ritmo con un’abilità quasi ipnotica. Il testo mescola sapientemente il siciliano, il romano e il veneto, linguaggi emotivi che restituiscono autenticità alle radici di un’Italia popolare e resistente.

Fondamentale è la musica dal vivo di Tiziano Caputo: la sua chitarra e i canti popolari non sono un semplice accompagnamento, ma una vera materia drammaturgica che dialoga costantemente con la parola scenica. L’impasto linguistico spazia dal grammelot all’avanspettacolo, fino ai richiami al cunto siciliano.

L’evento è inserito nella rassegna Contemporanea, nell’ambito dell’iniziativa VareseCultura2030. Sostenuto da Fondazione Cariplo e coordinato dalla provincia di Varese, il progetto sposa gli obiettivi dell’Agenda 2030, con un focus particolare sulla parità di genere e sull’istruzione di qualità.

(foto dell’evento)

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