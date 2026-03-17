Cronaca

UBOLDO – Potrebbe essere un cortocircuito all’origine dell’incendio che nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, ha interessato l’ufficio postale del paese.

L’allarme è scattato intorno alle 16, quando all’interno della struttura si è sviluppato un principio di incendio che ha coinvolto alcuni locali. Al momento del rogo l’ufficio era chiuso al pubblico e questo ha evitato conseguenze per utenti e dipendenti: non si registrano feriti né intossicati.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto la sede in pochi minuti e domato rapidamente le fiamme, limitando i danni agli ambienti interni. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti e i responsabili territoriali di Poste Italiane, impegnati nella gestione della situazione.

Restano da chiarire con precisione le cause, ma tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un guasto elettrico.

Per la struttura era già prevista una ristrutturazione e, alla luce di quanto accaduto, l’ufficio postale resterà chiuso fino al termine degli interventi. Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

(foto archivio9

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