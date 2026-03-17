Saronnese

UBOLDO – A partire da lunedì la biblioteca civica Gianni Rodari di Uboldo entrerà in una nuova fase gestionale. La struttura sarà infatti affidata a Csbno (Culture socialità biblioteche network operativo), realtà che coordina servizi bibliotecari e culturali sul territorio. Il cambiamento segna l’avvio di un percorso di rinnovamento per uno dei principali punti di riferimento culturali del paese.

La novità punta soprattutto a rafforzare il ruolo della biblioteca come luogo di incontro e partecipazione per la comunità. L’intento è superare la visione della biblioteca tradizionale, come luogo legato esclusivamente alla consultazione e al prestito dei libri, e introdurre servizi più efficienti e ampliando la proposta culturale con attività strutturate.

Tra gli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale c’è lo sviluppo di collaborazioni con il mondo della scuola, con le associazioni e con gli enti locali. L’idea è costruire una rete di relazioni capace di trasformare la biblioteca in uno spazio dinamico e inclusivo, aperto a cittadini di tutte le età. Con l’avvio della nuova gestione entreranno in vigore anche nuovi orari di apertura al pubblico. La biblioteca sarà accessibile il lunedì dalle 14 alle 18; il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18; il mercoledì e il giovedì dalle 14 alle 18. Il venerdì resterà chiusa, mentre il sabato l’apertura sarà dalle 14 alle 18.

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