Politica

VARESE – “L’istituzione della Giornata nazionale del riciclo della carta è un segnale positivo e riconosce un lavoro straordinario fatto da territori, imprese e consorzi. Ma non può restare una celebrazione di principio”.

Lo dichiara Maria Chiara Gadda, parlamentare del Varesotto e vicepresidente del gruppo di Italia Viva alla Camera, annunciando il voto favorevole del Gruppi alla Pdl riciclo carta.

“L’Italia è oggi un modello europeo. Nel 2004 importavamo un milione di tonnellate di carta da macero, oggi ricicliamo il 92% della carta e siamo esportatori netti. Un risultato costruito da tutta la filiera, comuni, imprese, cittadini e consorzi come Comieco che hanno investito e creduto nell’economia circolare. Ma mentre il Paese festeggia questi risultati – sottolinea – le imprese della filiera stanno affrontando costi energetici altissimi e una competizione internazionale sempre più dura. Le aziende la loro parte l’hanno fatta: hanno innovato, investito e reso il riciclo una vera eccellenza industriale italiana. Adesso tocca al governo fare la propria. Bisogna chiudere rapidamente il pacchetto sull’end of waste, dare certezze normative e affrontare seriamente il nodo dei costi”.

18032026