Calcio

GALLARATE – Successo esterno ricco di gol per la Caronnese Women, che nella diciottesima giornata del girone A di Serie C femminile supera l’Azalee Solbiatese con il punteggio di 6-3 al termine di una partita vivace e ricca di occasioni, disputata sul campo di Gallarate.

Le rossoblù partono con buon ritmo e trovano il vantaggio al 10’ con Barbini, brava a concretizzare un’azione sviluppata da Girolamo. Dopo alcune occasioni da entrambe le parti, la Caronnese allunga con Marini al 27’ e con Abati al 37’, portandosi sul 3-0. La Solbiatese accorcia nel finale di primo tempo con Marelli, ma prima dell’intervallo Giaguaro Codecà firma il 4-1. Nella ripresa la Caronnese crea diverse occasioni, colpendo anche due legni, ma subisce il ritorno delle padrone di casa, che tra il 62’ e il 65’ trovano due reti con Iraci e ancora Marelli, riaprendo il match sul 4-3.

La squadra ospite però reagisce prontamente: al 67’ Giaguaro Codecà realizza il 5-3, riportando margine di sicurezza. Nel finale, dopo altre occasioni da entrambe le parti e una buona risposta del portiere Schianta, è ancora Barbini a chiudere i conti nel recupero, fissando il risultato sul definitivo 6-3 per le ospiti. Per la Caronnese Women una vittoria importante, ottenuta con un attacco efficace e una buona capacità di risposta nei momenti più delicati della gara.

(foto: la Caronnese in campo a Gallarate contro le Azalee)

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