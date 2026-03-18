Calcio

CERIANO LAGHETTO – Momento celebrativo domenica al campo sportivo di Ceriano Laghetto, dove prima della partita di campionato di Promozione tra Ceriano e Sc United ( 1-1) si è svolta la cerimonia per i 50 anni di attività dell’Asd Ceriano Laghetto, traguardo raggiunto nel 2023.

La società, che milita nel campionato di Promozione ed è attualmente a centroclassifica, ha ricevuto nei giorni scorsi un importante riconoscimento a livello nazionale. Il presidente Alberto Basilico si è infatti recato a Roma per ritirare la benemerenza consegnata dal presidente della Figc Gabriele Gravina e dal presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete. La celebrazione è poi proseguita domenica sul campo, dove Basilico, insieme alla presidente della Lnd Lombardia Valentina Battistini, ha consegnato la pergamena celebrativa al presidente Giuseppe Sala, figura storica del club con oltre quarant’anni di impegno nella società.

Durante la cerimonia è stato sottolineato anche il lavoro dell’attuale dirigenza, con la vicepresidente Michela Pintauro, il direttore generale Luca Pettinari e il consiglio direttivo, impegnati a portare avanti l’attività sportiva e sociale del club. Non sono mancati i ringraziamenti a tutte le persone che negli anni hanno contribuito alla crescita della società, mentre l’ingresso in campo delle squadre accompagnate dai ragazzi del settore giovanile ha rappresentato il simbolo del legame tra passato, presente e futuro. “Questo riconoscimento celebra non solo la storia di una società, ma il valore educativo e sociale che lo sport porta ogni giorno nella nostra comunità – ha dichiarato il consigliere delegato allo sport Daniele Agazzi, presente insieme al sindaco Occa – Cinquant’anni e più di attività significano passione, volontariato e crescita per generazioni di ragazzi: un patrimonio che va senz’altro celebrato”.ù

(foto: i presenti alla premiazione)

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