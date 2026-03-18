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CASTELSEPRIO – Un invito alla comunità per costruire insieme la memoria del territorio. Il Parco archeologico di Castelseprio lancia una raccolta di fotografie, racconti e testimonianze legate al sito, in vista di una mostra collettiva che sarà allestita in occasione delle Giornate europee per l’archeologia di giugno 2026.

L’iniziativa è dedicata al Novecento e punta a ricostruire, attraverso materiali personali, la storia più recente dell’area: dalle immagini del sito prima e durante gli scavi alla vita quotidiana, fino ai cambiamenti del paesaggio e dei monumenti nel corso del secolo scorso. “Cerchiamo fotografie, aneddoti e memorie che raccontino Castelseprio nel Novecento – spiegano dal Parco – per dare voce a un passato ancora vicino e costruire insieme la memoria di una comunità”.

I cittadini possono contribuire fin da subito consegnando il proprio materiale, che verrà digitalizzato, restituito ai proprietari e inserito nella mostra con l’indicazione del nome di chi lo ha fornito. La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni è possibile contattare il Parco archeologico al numero 3666632727 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

18032026